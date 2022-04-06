«Он был большим другом сербского народа»: в Сербии скорбят по Жириновскому

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, который скончался сегодня на 76-году жизни, был большим другом сербского народа. Об этом заявил в комментарии порталу «Балканист.ру» лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Политик лично знал главу ЛДПР и близко к сердцу воспринял его кончину.

Шешель направил письмо со словами соболезнования Государственной думе РФ и депутатской фракции ЛДПР. «Это был очень умный и образованный человек. Он написал много книг на геополитические темы, и одну из них мы перевели на сербский язык и выпустили в типографии нашей партии. Это был человек очень быстрого ума и развитого интеллекта. Он понимал все с полуслова и молниеносно реагировал на вызовы любого рода. Эта была надежда не только России во время ельцинского режима, но и Сербии», – подчеркнул лидер сербских радикалов.

Как считает Шелешь, в лице Жириновского Сербия потеряла товарища. «Он был большим другом сербского народа. Много раз приезжал в Сербию по приглашению Сербской радикальной партии. Посетил нас даже во время бомбардировок, провел в Белграде несколько дней. Он энергично сопротивлялся выпадам всех сербских неприятелей, защищал правду о сербском народе», – подчеркнул политик.

По словам Шешеля, в Белграде Жириновского встречали с большим воодушевлением. «Когда я занимал должность председателя муниципалитета, то вручил ему Медаль почетного гражданина Земуна. Мы угощали его лучшей домашней ракией. Многие в заблуждении считали, что он выпивает, но это совершенно не так. Жириновский был политиком с самым трезвым взглядом на мировые геополитические процессы. Все его прогнозы относительно ситуации в мире, к сожалению, сбывались. Он был первым, кто понял коварные планы Запада в отношении России и проложил дорогу другим патриотически ориентированным политикам: генералу Лебедю, лидеру КПРФ Зюганову. Верю, что ЛДПР, обладающая сильной поддержкой в регионах, выберет преемника, который продолжит политическое дело Жириновского», – заключил лидер Сербской радикальной партии.

Как отмечает «Балканист.ру», в Сербии помнят, что возглавляемая Жириновским Либерально-демократическая партия была среди организаторов митингов у посольства США в Москве в 1999 году, когда началась агрессия НАТО против Югославии. В первые дни бомбардировок политик лично митинговал у стен американского диппредставительства с сербской шайкачей на голове. ЛДПР организовала первый сбор добровольцев, желающих оказать помощь Югославии и братскому сербскому народу в борьбе с превосходящим по силе противником.

«Мы собрали добровольцев. Отряды формируются в каждом регионе России. Постепенно прибывают в Москву и, как только у нас появится транспорт, мы отправим их в Югославию», – говорил тогда лидер ЛДПР.

Жириновский поддерживал сербов с начала череды гражданских войн на территории бывшей Югославии. Так, именно его думская фракция в свое время внесла в парламент РФ законопроект об отмене санкций против Югославии, действовавших с 30 мая 1992 года по решению Совбеза ООН (Москва этот шаг тогда поддержала). Санкции били, прежде всего, по экономическому положению сербов, которые вели параллельно две войны за свое выживание: в Хорватии и в Боснии и Герцеговине.

Кроме того, Жириновский был первым политиком, в своем выступлении перед Госдумой РФ открыто поддержавшим решение югославского парламента от 12 апреля 1999 года о присоединении Союзной Республики Югославии (состоящей на тот момент из Сербии и Черногории) к Союзному государству России и Белоруссии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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