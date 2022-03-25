В Сети похоронили Жириновского

В Сети появилась информация о том, что в Москве скончался Владимир Жириновский. Последнее время он боролся с последствиями заболевания коронавирусом. Однако позже информация о смерти политика была опровергнута.

«75-летний лидер ЛДПР умер сегодня в 10.45 утра, – передает телеграм-канал Mash. – Последние сутки политик провел в коме». О смерти Жириновского сообщил и канал Baza. Информацию подтвердил сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин, но затем он извинился за предоставление недостоверных данных.

Чуть позже председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР: «Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления».

С опровержением выступил сын Жириновского Олег Эйдельштейн. В Минздраве уточнили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

В фракции ЛДПР сообщили, что буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет.

Как сообщал «Новый День», несколько недель назад Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом и поражением 50-75% легких. Его положили в Центральную клиническую больницу.

Москва, Зоя Осколкова

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