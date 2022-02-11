Минздрав РФ: Жириновский в стабильном состоянии после госпитализации

Состояние 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который был госпитализирован с коронавирусом, оценивается врачами как стабильное, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», – заверили в Минздраве РФ.

Ранее сообщалось, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с заболеванием коронавирусом. В министерство уточнили, что лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»