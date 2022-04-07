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Четверг, 7 апреля 2022, 13:46 мск

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Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, который накануне скончался на 76 году жизни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

«8 апреля состоится прощание с руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимиром Жириновским. Отпевание состоится в храме Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15). Начало в 8:00. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов (ул. Большая Дмитровка, д. 1) с 11 до 13 часов», – уточнили в Госдуме и добавили, что похороны политика состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14:00.

Напомним, накануне фракция ЛДПР сообщала, что Жириновский будет похоронен на Троекуровском кладбище. В апреле 2007 года бессменный лидер ЛДПР рассказывал, что приобрел участок на этом кладбище, чтобы перезахоронить там останки своего отца Вольфа Эйдельштейна, могилу которого политик после длительных поисков обнаружил в Израиле, а также останки бабушки, похороненной в Казахстане.

Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после долгой болезни. В начале февраля стало известно, что политика госпитализировали с коронавирусом.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Жириновский Владимир

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