Ушел из жизни Владимир Жириновский

После тяжелой и продолжительной болезни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«После тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Предлагаю почтить его минутой молчания», – сказал Володин.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности – неизменная поддержка избирателей», – написал позже Володин в своем телеграм-канале.

«Для нас всех – это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», – заключил спикер Госдумы.

Пленарное заседание было прервано до 14:00.

О госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу в Москве стало известно в начале февраля. Позже в СМИ периодически появлялась неофициальная информация о ухудшении состояния его здоровья, однако каждый раз в ЛДПР опровергали эти данные.

Жириновский родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Ате (Казахстан).

Окончил с отличием Институт восточных языков (впоследствии Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете по специальности «Турция и турецкий язык» в 1970 году, вечернее отделение юридического факультета МГУ по специальности «юрист» в 1977 году.

Доктор философских наук (диссертацию на соискание ученой степени по теме «Прошлое, настоящее и будущее русской нации» защитил 24 апреля 1998 года).

29 декабря 2000 года Указом Президента РФ. В.В.Путина за заслуги в укреплении российской государственности и активную законотворческую деятельность Владимиру Жириновскому присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Профессор международного права, профессор социологического факультета МГУ, почетный профессор Московского финансово-юридического университета, почетный профессор Московского университета сервиса, почетный доктор Московского государственного лингвистического университета, почетный доктор Российской Академии адвокатуры, академик Международной академии экологии и природопользования, действительный член Международной академии информатизации, почетный академик Академии естествознания, академик Академии социальных наук, профессор Московского государственного открытого университета.

Полковник запаса.

В 1969 – 1970 годах проходил стажировку в Гостелерадио и Госкомитете по внешним экономическим связям СССР.

В 1970 – 1972 годах служил в Вооруженных Силах в войсках Закавказского военного округа.

В 1972 – 1975 годах работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира.

В 1975 – 1977 годах – в деканате по работе с иностранными учащимися Высшей школы профсоюзного движения.

С 1975 по 1983 год – сотрудник Инюрколлегии Министерства юстиции СССР.

С 1983 по 1990 год возглавлял юридический отдел издательства «Мир».

С 31 марта 1990 года – председатель Либерально-Демократической партии России (член ЛДПР с 1989 года).

Был кандидатом от ЛДПР на должность Президента РСФСР в 1991 году и на должность Президента Российской Федерации на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов.

Участвовал в работе Конституционного совещания 1993 г. по подготовке проекта Конституции Российской Федерации.

Избирался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. В Государственной Думе первого, второго, шестого и седьмого созывов был Руководителем фракции ЛДПР. В Государственной Думе третьего, четвертого и пятого созывов – заместителем Председателя Государственной Думы.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, орденом Почета, орденом Александра Невского, орденом Республики Ингушетия «За заслуги», медалью Столыпина П.А. II степени, медалью Жукова, медалью Анатолия Кони, медалями «В память 850-летия Москвы», «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и другими почетными наградами.

Опубликовал свыше 500 книг, в том числе 100 томов своих произведений под названием «Политическая классика».

Москва, Мария Соколова

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