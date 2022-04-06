Стали известны дата и место похорон Владимира Жириновского

Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и похороны состоятся в пятницу, 8 апреля. Об этом сообщил первый замглавы аппарата думской фракции ЛДПР Алексей Диденко.

Парламентарий уточнил, что церемония прощания с политиком состоится в Колонном зале Дома Союзов, передает «Интерфакс». По его словам, похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся мать Владимира Жириновского и другие родственники.

Назначенный врио главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий сообщил, что отпевать партийного вождя будет лично патриарх Кирилл. Он добавил, что в течение 40 дней организационные вопросы по ЛДПР решаться не будут.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после долгой болезни. В начале февраля стало известно, что политика госпитализировали с коронавирусом.

Надо отметить, что в апреле 2007 года бессменный лидер ЛДПР рассказывал, что приобрел участок на Троекуровском кладбище, чтобы перезахоронить там останки своего отца Вольфа Эйдельштейна, могилу которого политик после длительных поисков обнаружил в Израиле, а также останки бабушки, похороненной в Казахстане.

Соболезнования в связи с кончиной Жириновского выразил президент России. Владимир Путин указал в обращении, что узнал о случившемся «с глубоким прискорбием». Он назвал лидера ЛДПР «опытным политиком, ярким оратором и полемистом». «Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в тексте телеграммы.

Москва, Наталья Петрова

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