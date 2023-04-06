На медиаэкранах в Екатеринбурге появилось изображение Жириновского

В свердловском региональном отделении ЛДПР вспоминают бессменного лидера партии Владимира Жириновского. В разных районах города на рекламных экранах появилось его изображение с напоминанием о том, что его не стало ровно год назад.

Как рассказал «Новому Дню» координатор ЛДПР по Свердловской области, депутат заксо Александр Каптюг, всего в Екатеринбурге для этой цели с 6 по 8 апреля только партией задействовано 52 диджитал-экрана. Однако это, по его словам, еще не все. Некоторые активисты ЛДПР сами по своей инициативе заказывают подобную рекламу, и сколько таких – сосчитать сложно. Добавим, в свердловском отделении ЛДПР на сегодня состоит 8853 человека.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни 6 апреля 2022 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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