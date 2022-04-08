Путин почтил память Жириновского

Президент России Владимир Путин почтил память лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Колонном зале Дома союзов, где сейчас проходит траурная церемония. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Владимир Путин прибыл в Колонный зал Дома союзов, где присутствовал на траурной церемонии прощания с Владимиром Жириновским. Президент почтил память лидера ЛДПР, возложив цветы к гробу», – говорится в сообщении.

Telegram: Церемония прощания с лидером ЛДПР

Telegram: В память о Жириновском

Сегодня утром в храме Христа Спасителя прошло отпевание Жириновского, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Жириновский ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни, ему было 75 лет. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.

Москва, Мария Соколова

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