Сын Жириновского устроил скандал в ресторане и стычку с полицейскими

В отношении Олега Эйдельштейна, сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, после дебоша в столичном ресторане и стычки с полицейским составили протокол о мелком хулиганстве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инцидент произошел накануне в центре Москвы: в полицию заявили о дебоше в одном из ресторанов. По подозрению в хулиганстве в отдел доставили Олега Эйдельштейна.

«В отделе полиции Эйдельштейн принялся оскорблять полицейских, а потом и вовсе ударил одного из сотрудников. У стража правопорядка диагностировали ушиб», – сказал источник.

По его данным, пока на дебошира составили только протокол о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). Следователи проводят проверку, подчеркнул собеседник.

Как сообщает Mash, Тверской суд Москвы уже арестовал Эйдельштейна на 15 суток за хулиганское поведение в ресторане «Ткемали».

Москва, Андрей Дорофеев

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