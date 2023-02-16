Сын Жириновского устроил скандал в ресторане и стычку с полицейскими

В отношении Олега Эйдельштейна, сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, после дебоша в столичном ресторане и стычки с полицейским составили протокол о мелком хулиганстве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, инцидент произошел накануне в центре Москвы: в полицию заявили о дебоше в одном из ресторанов. По подозрению в хулиганстве в отдел доставили Олега Эйдельштейна.
«В отделе полиции Эйдельштейн принялся оскорблять полицейских, а потом и вовсе ударил одного из сотрудников. У стража правопорядка диагностировали ушиб», – сказал источник.
По его данным, пока на дебошира составили только протокол о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). Следователи проводят проверку, подчеркнул собеседник.
Как сообщает Mash, Тверской суд Москвы уже арестовал Эйдельштейна на 15 суток за хулиганское поведение в ресторане «Ткемали».
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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