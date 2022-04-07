Улица в Москве и университет имени Жириновского: ЛДПР настаивает на увековечивании памяти своего лидера

В Москве Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР, должен быть переименован в переулок Владимира Жириновского – такое решение принято Высшим советом либерал-демократов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, партия будет настаивать также на присвоении имени Жириновского одному из университетов.

«Мы приняли решение, и мы будем настаивать на том, чтобы Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР и оттуда начиналась история ЛДПР, был переименован в переулок Жириновского», – сообщил Нилов.

Парламентарий отметил, что в ближайшее время в штаб-квартиру ЛДПР переедет музей истории партии, который будет открыт для посетителей. «Кроме этого, мы будем настаивать на том, чтобы одно из высших учебных заведений, к которым имеет самое непосредственное отношение наш лидер, было названо его именем и была установлена ежегодная стипендия имени Жириновского», – уточнил Нилов.

«Мы надеемся, что нас поддержат с учетом его вклада в развитие мировой науки. Я думаю, что многие вузы должны это решение поддержать», – заключил депутат.

Жириновский ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Похороны состоятся завтра на Новодевичьем кладбище в 14:00.

Москва, Мария Соколова

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