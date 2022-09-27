российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 сентября 2022, 12:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве появилась улица Жириновского

Фото: пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме

На западе Москвы появилась улица, носящая имя покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующее постановление правительства Москвы размещено на портале мэра столицы.

«Присвоить безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от Нежинской улицы вдоль границы особоохраняемой природной территории регионального значения «Природный заказник «Долина реки Сетуни» в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы, наименование – улица Жириновского», – говорится в документе.

Депутат Госдумы, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля текущего года в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Мобилизованные москвичи получат дополнительные выплаты от правительства столицы / Центр содействия поступлению иностранцев на военную службу появится в Москве / Почти 80% жилых домов столицы получают тепло / Мэрия Москвы отчиталась о подключении тепла в почти половину жилых домов / Полностью отопление включат в Москве до конца рабочей недели / В квартирах москвичей скоро потеплеет: в мэрии сообщили, когда включат отопление в жилых домах / Московские власти продлили на год программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса / Мэрия Москвы отменяет бумажные справки о болезни ребенка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Жириновский Владимир, Правительство Москвы,