В Москве появилась улица Жириновского

На западе Москвы появилась улица, носящая имя покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующее постановление правительства Москвы размещено на портале мэра столицы.

«Присвоить безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от Нежинской улицы вдоль границы особоохраняемой природной территории регионального значения «Природный заказник «Долина реки Сетуни» в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы, наименование – улица Жириновского», – говорится в документе.

Депутат Госдумы, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля текущего года в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Москва, Андрей Дорофеев

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