Памятник Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище

Памятник основателю Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому открыли сегодня на его могиле на Новодевичьем кладбище столицы. Как сообщает пресс-служба ЛДПР, церемонию приурочили к первой годовщине смерти политика.

«На постаменте золотом выгравированы надписи, представляющие собой кредо политика: «Я буду защищать русских!» и его ответ на вопрос, что вы скажете, оказавшись перед Богом: «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям», – отметили в пресс-службе.

Источник: пресс-служба ЛДПР

Первыми цветы к памятнику возложили председатель Госдумы Вячеслав Володин и нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В церемонии приняли участие более 400 человек, среди них губернаторы, министры, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.

Москва, Андрей Дорофеев

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