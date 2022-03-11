российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 марта 2022, 16:12 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Врачи отключили Жириновского от ИВЛ

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Врачи вывели лидера ЛДПР Владимира Жириновского из медикаментозной комы. Политика отключили от аппарата ИВЛ, сообщил пресс-секретарь главы либерал-демократов Александр Дюпин.

Состояние Владимира Жириновского улучшилось, передает «Вести.ру».

Как сообщал «Новый День», лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом и поражением 50-75% легких. Его положили в Центральную клиническую больницу.

В конце февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Владимир Жириновский чувствует себя лучше, но его оставили под наблюдением врачей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Политика, Россия,