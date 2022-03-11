Врачи отключили Жириновского от ИВЛ

Врачи вывели лидера ЛДПР Владимира Жириновского из медикаментозной комы. Политика отключили от аппарата ИВЛ, сообщил пресс-секретарь главы либерал-демократов Александр Дюпин.

Состояние Владимира Жириновского улучшилось, передает «Вести.ру».

Как сообщал «Новый День», лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом и поражением 50-75% легких. Его положили в Центральную клиническую больницу.

В конце февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Владимир Жириновский чувствует себя лучше, но его оставили под наблюдением врачей.

Москва, Наталья Рязанова

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