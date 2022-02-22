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Вторник, 22 февраля 2022, 15:10 мск

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«Врачи не отпускают»: Володин сообщил о состоянии здоровья Жириновского

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя лучше, но пока продолжает остаться под наблюдением врачей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал – ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают. Надеюсь, мы его увидим в зале уже входе мартовских заседаний», – пояснил Володин в ходе обсуждения ратификации договоров РФ с ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что 9 февраля Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу. На прошлой неделе депутаты фракции ЛДПР сообщали, что состояние политика стабильное, но пока требуется наблюдение медиков.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Жириновский Владимир

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