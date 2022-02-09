СМИ сообщили о госпитализации Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с коронавирусом, передают крупнейшие федеральные информационные агентства со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что у политика поражено 50-75% легких.

В ЛДПР пока не подтверждают и не опровергают эту информацию. «Владимир Вольфович работает с документами. Он нормально себя чувствует», – сказал «Интерфаксу» первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов. На уточняющий вопрос, где именно находится лидер партии, политик не ответил.

В декабре прошлого года Жириновский заявлял, что сделал семь прививок от коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

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