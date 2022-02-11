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20 российских сенаторов заразились штаммом «омикрон»

В Совете Федерации в настоящее время Covid-19, вызванным штаммом «омикрон», болеют 20 сенаторов. Об этом сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко.

«Двадцать сенаторов у нас болеют «Омикроном». Мы живем в среде, мы общаемся, к сожалению, от этого никуда не деться. Но, тем не менее, прошу вас соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, ограничить контакты», – заявила Матвиенко на пленарном заседании.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ). По некоторым данным, у политика поражено 50-75% легких.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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