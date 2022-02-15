Домыслы и слухи: фракция ЛДПР пригрозила СМИ за спекуляции о здоровье Жириновского

Фракция ЛДПР призвала не распространять ложную информацию о здоровье лидера партии Владимира Жириновского. Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-иммунолог Сергей Леонов, состояние руководителя либерал-демократов стабильное.

«Состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом он продолжает руководить партией ЛДПР. Мы рассчитываем, что скоро он выступит перед вами и ответит на все имеющиеся вопросы», – сказал Леонов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Депутат подчеркнул, что его партия, фракция в Госдуме, а также все региональные отделения «работают в штатном режиме». «Мы обращаемся к СМИ, которые дорожат своей репутацией с просьбой прекратить публикации различных слухов и домыслов о состоянии здоровья лидера ЛДПР», – заявил он.

«Ни один из анонимных источников до сих пор не сообщил правдивой информации по данной ситуации. И когда лидер ЛДПР вернется к активной публичной работе, архив подобных статей станет для этих СМИ прилюдным репутационным банкротством», – заключил Леонов.

Москва, Мария Соколова

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