Война с Украиной запланирована, и она будет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время обсуждения в Госдуме проекта обращения к парламентам стран мира по «украинскому вопросу» в связи с провокацией в Керченском проливе. По его оценке, после украинской войны начнется Третья мировая, а президент Украины выступит в роли Гитлера.

Бессменный лидер либерал-демократов напомнил, что еще 20 лет назад выступал в Госдуме против ратификации договора о дружбе с Украиной. «Теперь перед всем миром Порошенко рвет его, нас с вами унижая, – с возмущением заявил Жириновский. – Потом фракция ЛДПР просит обратиться к президенту – приостановить действие договора, не продлевать его. Опять все молчим, пусть Верховная рада примет решение, и в апреле договор перестанет существовать».

«В принципе, это хорошо, – сказал лидер ЛДПР. – Отменяются все обязательства, вытекающие из этого договора, и самое первое – это признание границ. И все, что произошло после 1997 года, все акты, если они были связаны с договором».

Жириновский раскритиковал российские СМИ и экспертов, которые связали морской инцидент и отмену встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. «Да никакой связи нету, вы даже сегодня не можете понять глубинные причины!» – заявил Жириновский и обратился к чиновникам администрации президента РФ с предложением больше не сообщать о запланированных встречах главы государства. «Когда пройдет – сообщите миру: вот там вчера состоялась встреча двух президентов. Нас же унижают. Вот, готовят, будет встреча, русские рады, и вдруг – не будет встречи. И все – мы в дураках. Встретится – не встретится, что это, казино какое-то, что ли? Где уважение к собственной стране?» – возмутился Жириновский.

Лидер ЛДПР предложил всем, желающим встретиться с президентом России, приезжать в Москву, не исключив, что даже во время полета в Вашингтон самолет с российским лидером придется разворачивать из-за решения второй стороны отменить встречу. «Сюда, в Москву, как Никсон сидел в гостинице «Националь» и ждал, когда Брежнев его примет!» – подчеркнул Жириновский.

«Это сценарий, я говорил вам. Резкое обострение вплоть до войны – июнь 2016. Отложили, потому что мы начали хорошую операцию в Сирии. Июнь 2017 – отложили, мы побеждаем в Сирии. Июнь 2018 – и вот, подогнали ноябрь 2018. Сценарий – довести дело до войны, и на Украине он пошел, – заявил Жириновский. – Ввели военное положение, и будут продлевать. Молодец Порошенко, мы должны быть ему благодарны – он указал те области Украины, которые должны отойти к России, вот те 10, которыми он руководить не может. Это Новороссия, это все приграничные территории».

Ответственность за разжигание конфликтов с Россией лидер ЛДПР, как и глава КПРФ, возложил на англо-саксов. «Наполеон не хотел с нами воевать, это англичане сделали. Крымская война – англичане! Первая мировая – англичане! Вторая мировая – англичане! В Афганистан мы вошли – это все английские следы. И сегодня Украина – это англичане, там сидит спецназ Британии и руководит».

Американцы же, по мнению Жириновского, лишь подсчитывают финансовую выгоду от конфликтов, в которые оказывается втянута Россия.

«Война с Украиной запланирована, и она будет, – заявил главный российский либерал-демократ. – Если начнут бомбить наши приграничные города, мы будем вынуждены ответить». Он также обратил внимание, что сегодня «русских тысячами убивают на Украине», и определил, что третья мировая война уже идет.

«Это сценарий, и это будет обязательно. На территории Украины вспыхивает война. Мы побеждаем украинскую армию, раздолбаем в пух и прах, тогда вступает в силу немецкая армия. И американцы получают то, что получили во время столкновения Гитлера со Сталиным – чужими руками. Сперва Гитлер наступает, потом советская армия наступают, Германия оккупирована, советские – ослаблены. Вот англо-саксы потирают руки и считают деньги», – сказал он.

Как считает Жириновский, сегодня вместо Гитлера – Порошенко, однако сценарий не изменился: стравить Украину с Россией.

В заключение лидер ЛДПР призвал «ничего не делать с Японией». «Пусть думают, что может быть что-нибудь получат, – заявил он. – Один метр. Себе на могилу».

Обращение к парламентам стран мира и межпарламентским организациям по поводу обострения международной обстановки «в результате непрекращающихся провокационных действий украинских властей» 426 депутатов Государственной думы России приняли единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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