«Угроза миру исходит от Порошенко!»: Госдума готовит обращение к зарубежным парламентам

В Совете Госдумы сегодня планируется рассмотреть проект обращения к парламентам стран мира и межпарламентским организациям по поводу обострения международной обстановки «в результате непрекращающихся провокационных действий украинских властей». Как предполагается, завтра документ обсудят депутаты на очередном заседании нижней палаты парламента.

В проекте обращения депутаты Госдумы РФ заявляют об искреннем желании довести до коллег из других стран информацию о провокационных действиях украинских властей, «подталкиваемых их западными покровителями к эскалации напряженности в интересах, весьма далеких от интересов мира и стабильности в Европе».

«Виновником нынешнего обострения ситуации является П.Порошенко, катастрофически теряющий свой рейтинг у украинских избирателей, – говорится в проекте документа. – В преддверии президентских выборов он цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов – сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров. В ход по-прежнему идут самые грязные и жестокие приемы. Сегодняшний Киев нисколько не останавливает то, что под угрозу ставятся жизни мирных граждан и военнослужащих собственной страны, ставших заложниками политической алчности П.Порошенко».

Авторы документа отмечают, что очередным проявлением этой политики стала осуществленная 25 ноября провокация, когда «три корабля Военно-морских сил Украины нарушили Государственную границу Российской Федерации вблизи побережья Краснодарского края в координатах 44°52' северной широты и 36°ЭГ восточной долготы, которая и до событий 2014 года являлась международно признанной».

Депутаты напоминают, что украинские военные знали порядок прохождения Керченского пролива, который использовался не далее, чем в сентябре – с привлечением российского лоцмана.

«Заявка на проход в Керчь-Еникальском канале, где в интересах безопасности мореплавания действует разрешительный порядок прохода, в этот раз украинской стороной не подавалась», – подчеркивается в проекте обращения и отмечается, что украинские военные направляли оружие в сторону российских пограничников и создавали угрозу для безопасного движения гражданских судов. Человеческие жертвы удалось предотвратить только «благодаря высокому профессионализму российских пограничных и военных служб, которые, действуя в полном соответствии с законодательством и международным правом, вынуждены были применить силовое предупреждение для устранения угрозы суверенитету Российской Федерации».

Истинные цели провокационного инцидента, отмечается в проекте документа, стали понятны после введения военного положения в тех областях, где у Порошенко наименьший уровень поддержки. При этом, говорится в обращении, действующий президент Украины наглядно демонстрирует стремление любой ценой удержаться у власти, даже за счет угрозы развязывания полномасштабной войны.

«Одновременно он пытается получить по сути диктаторские полномочия в наиболее промышленно развитых регионах страны, пострадавших от экономической и социальной деградации во время его правления. Угрожая военной мобилизацией, раскручивая маховик антироссийской истерии, призывая покровителей киевского режима в Вашингтоне открыть на территории Украины американскую военную базу, а также нарастить поставки современного летального оружия, П.Порошенко наглядно демонстрирует подходы, неприемлемые для современной Европы – нашего общего дома», – отмечается в документе. Подтверждением того, что морской инцидент являлся провокацией, стала волна нападений национал-радикалов на диппредставительства РФ на Украине, считают авторы проекта обращения.

«Киев в очередной раз продемонстрировал неуважение Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года в части, касающейся неприкосновенности Посольства Российской Федерации и генеральных консульств Российской Федерации на Украине», – подчеркивается в проекте обращения.

Как следует из документа, Госдума решительно осуждает действия украинских властей и их покровителей на Западе, направленные на обострение международной обстановки в Черноморском регионе и Европе в целом, и призвали «все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть П.Порошенко и нынешнего киевского режима».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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