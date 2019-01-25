Украина собирается объявить Жириновского государственным преступником

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении депутата Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», главе ЛДПР инкриминируется «посягательство» на неприкосновенность и территориальную целостность «Незалежной».

«Генеральной прокуратуры Украины составлено сообщение о подозрении Владимиру Жириновскому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины», – сообщает пресс-служба украинской генпрокуратуры.

Киев обвиняет Владимира Жириновского в том, что он публично призывал к присоединению Крыма и областей юго-востока Украины к Российской федерации.

Также ему вменяют в вину голосование в российском парламенте за включение Крыма в состав РФ 20 марта 2014 года.

Согласно украинской статьи УК, Жириновскому грозит до 12 лет лишения свободы. Статья предусматривает заочное осуждение.

Надавно Лидер ЛДПР обрушился с критикой на действия российских властей в ситуации с украинской журналисткой Еленой Бойко. Во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы политик заявил, что это не увязывается с общей позицией по защите русских на Украине.

«Журналистку Елену Бойко взяли и вышвырнули – депортировали… Значит, русских там убивают, пытают, сажают в тюрьмы. Приезжают они в Россию – их отсюда депортируют обратно на Украину. И она в тюрьме, ей грозит 15 лет», – возмутился Жириновский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.01.19

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