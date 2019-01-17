«Это не та страна, где вам помогут и спасут»: украинских политических беженцев предостерегли от надежд на российское государство

Россия не даст политического убежища украинцам, которых преследует киевский режим, даже если им грозит смертельная опасность. Мало того, их в любой момент могут выдворить обратно – прямо в руки украинским силовикам и нацистам.

Власти РФ не желают иметь дела с убеждёнными противниками антироссийской власти на Украине, кроме временного использования их в различных телевизионных ток-шоу. Российское чиновничество готово на всё, лишь бы не признавать политические мотивы бегства русских соотечественников, страдающих от «украинских партнёров» в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своём YouTube-канале предупредила киевский адвокат, украинский общественный деятель и правозащитница Татьяна Монтян.

Напомним, многолетняя попытка львовской антифашистки Елены Бойко добиться в России официального статуса политического беженца закончилась вчера выдворением её, даже не в ЛДНР, а на подконтрольную режиму Порошенко территорию Украины. В результате Бойко уже схвачена силовиками и отправлена в изолятор СБУ во Львове.

«Она прекрасно знала, что Россия категорически не дает статус беженца беженцам из Украины по обычной логике – «лучше мы не дадим никому, чем потом пол Украины ломанется к нам рассказывать, как их преследуют майдауны и кастрюлеголовый режим, и придется тогда давать статус беженца нескольким миллионам народа».

Поэтому ситуация была «простая»: хотите задержаться в России – пожалуйста, делайте все документы, делайте в ФМС, тусуйтесь в очередях, покупайте патенты, тратьте кучу денег, времени, сил, нервов, ну или периодически катайтесь куда-нибудь, чтобы въехать-выехать.

Некоторые катаются в Европу, кому средства позволяют, кто-то заезжает-выезжает в ЛДНР, кто-то и в Украину, кому ничего особо не грозит, кто-то поступает более мудро – если на Украину путь заказан, то в Белоруссии выправить все документы гораздо проще. Есть у нас беженцы в Белоруссию, и эти люди сделали свой выбор.

То есть ничего теоретически не мешало Лене Бойко или прыгать перед ФМС и оформлять надлежащие документы, чтобы на законных основаниях пребывать в России, или сделать в Белоруссии, – и просто ездить в Россию на ток-шоу и даже жить при желании, главное показываться в Белоруссии.

Но она предпочла поиграть с русской властью в рулетку. Итог предсказуем. Тем более, что это далеко не первый случай, депортировали и раньше, и запрещали въезд», – напомнила Монтян и предрекла принципиальной соотечественнице длительное тюремное заключение.

«Гэбня (СБУ) возьмет её на кукан и будет она, скорее всего, сидеть долго и нудно, пока или с этой властью что-то не случится, или не надоест нынешней власти на ней пиарится», – убеждена юрист.

«Поэтому четкий сигнал для всех украинцев, которые надеются получить какое-то убежище или защиту в России: ребята, оставьте надежду всяк сюда входящие, это не та страна, где вам помогут и спасут без серьезных затрат денег, нервов, сил и общения с прекрасной ФМС, которая является одной из самых крутейших кормушек, какие только есть в России-матушке. Едьте в Белоруссию, там с этим проще», – цитирует правозащитницу «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее о бюрократических мытарствах жителей Донбасса и Украины, которые пытаются спастись в России от киевского режима, резко высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Люди ждут, люди болеют, их пытают и убивают! А у нас сидят чиновники, и чуть-чуть что-то делают, – возмутился лидер ЛДПР. – Надо к уголовной ответственности привлечь этих чиновников, которые внаглую издеваются над русскими по всей планете. Самое дикое законодательство. Мы предлагали – пусть люди приходят в посольство и подают заявления, пробейте их по базе данных, что они не преступники и выдайте русские паспорта. Нет, кучу справок надо, с ночи записываются люди, с ночи стоят русские, чтоб подать эти справки! 700 тысяч – взятка за получение гражданства! А у него нет этих денег!».

Как сообщал «Новый День», недавно Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян выступили за немедленное решение вопроса о принятии ЛДНР и проживающих там граждан под полную защиту Российской Федерации.

Геннадий Зюганов выступил за безоговорочное признание народных республик Россией, а Маргарита Симоньян – за скорейшее вручение, без каких-либо формальностей, всем жителям ЛДНР гражданства РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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