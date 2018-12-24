Хватит мучить Донбасс: Зюганов и Симоньян бросили вызов МИДу, Госдуме и Кремлю

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и главный редактор Russia Today Маргарита Симноньян выступили за немедленное решение вопроса о принятии ЛДНР и проживающих там граждан под полную защиту Российской Федерации.

Геннадий Зюганов выступил за безоговорочное признание народных республик Россией, а Маргарита Симоньян – за скорейшее вручение, без каких-либо формальностей, всем жителям ЛДНР гражданства РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом они заявили в эфире «Первого канала».

Лидер КПРФ выразил диаметрально противоположную позицию точке зрения Сергея Лаврова по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик.

«У нас в Донбассе великолепные предприятия, классные работяги, а мы никак не установим прямые хозяйственно-производственные связи. Мы могли все сделать, а они себя прокормят, они умеют работать. Там собирали со всей страны великолепных инженеров и специалистов. Давайте признаем эти республики, никому это не мешает, ничего это не предотвращает. Мы признали Южную Осетию и Абхазию, признали Приднестровье, и никто туда не лезет, тогда будет мир. А этим провокаторам прямо сказать: «полезете – получите по полной», – призвал Зюганов.

В свою очередь, Маргарита Симоньян подвергла резкой и эмоциональной критике несовершенство принятых недавно госдумой поправок об упрощении получения российского гражданства, которые вскоре должны поступить на подпись президенту РФ.

«Мы не сделали еще очень много вещей, которые не связаны с тем, чтобы хватать невинных, чтобы нам пришлось закрывать глаза на то, что мы сами совершаем нехороший поступок, которые связаны с тем, что мы должны поступить правильно – должны давным-давно дать гражданство Донбассу. Это в наших интересах со всех точек зрения, и нет ни одной причины, почему мы этого не делаем.

Это важно для нас просто с человеческой точки зрения, потому что это стыдобище, что мы мучаем этих людей годами. Там по ним стреляют, там их мучает киевская армия, а у нас их мучает московская и не московская российская бюрократия. У нас демографический кризис? Нам нужны люди? Конечно! Они пахари, это отдельная порода людей, я там много бывала в свое время», – заявила Симоньян.

Ведущий программы, зампред госдумы Пётр Толстой попытался поправить Симоньян: «Но вы знаете, что сейчас принят закон, который даёт президенту право в упрощённом порядке этот вопрос решить. И это касается не только Донбасса. Принципиально, чтобы это было для всех жителей Украины. Для всех!».

«Это прекрасно и замечательно, – парировала Симоньян. – Давайте посмотрим, как этот закон будет работать, чтобы не оказалось, что по этому закону бумажки надо было складывать справа, а теперь надо будет складывать слева».

«Правильно, правильно, абсолютно правильно! Молодец!», – отреагировал на эти слова лидер КПРФ.

«Без всякого на то специального закона, – продолжила главред RT, – я сама делала репортаж в 2001 году, о том, как раздали российское гражданство поголовно всей Абхазии, без всякого второго и третьего чтения. Раздали – и все нормально!».

На этом месте Толстой вновь вернулся к принятым депутатами поправкам, напоминая, что «всё уже одобрено» и уверяя, что «всё это будет».

«Если действительно процесс пойдет и мы перестанем мучить этих людей, то мы обретем миллионы не просто сторонников, а наших граждан», – не стала ввязываться в дальнейший спор Симоньян.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отрицательно отнёсся к идее признания республик Донбасса, утверждая, что это якобы приведёт к потере всей Украины.

Как сообщал «Новый День», российские парламентарии приняли в третьем чтении поправки в федеральный закон о гражданстве, которые дают Президенту России право в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Новый порядок предоставления гражданства резко раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, считая что он не облегчает бюрократические мытарства жителей Донбасса.

«Люди ждут, люди болеют, их пытают и убивают! А у нас сидят чиновники, и чуть-чуть что-то делают, – возмутился лидер ЛДПР. – Надо к уголовной ответственности привлечь этих чиновников, которые внаглую издеваются над русскими по всей планете. Самое дикое законодательство. Мы предлагали – пусть люди приходят в посольство и подают заявления, пробейте их по базе данных, что они не преступники и выдайте русские паспорта. Нет, кучу справок надо, с ночи записываются люди, с ночи стоят русские, чтоб подать эти справки! 700 тысяч – взятка за получение гражданства! А у него нет этих денег!».

Симферополь, Валентин Карамазов

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