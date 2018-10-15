Депутат Госдумы: Даже Ельцин не дал бы бомбить Донбасс

Кремль проявляет слабость в своем отношении к Донецкой и Луганской народным республикам, так как и в более нестабильные периоды власти России находили возможность защитить своих соотечественников, живущих за границей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал депутат Госдумы России Сергей Шаргунов.

«Необходимо остановить эту войну. Даже слабая Российская Федерации начала 90-х годов смогла защитить приднестровцев, которые отстаивали свое право на русский язык и на присутствие в Русском мире. Поэтому я, конечно, поддерживаю выдачу российских паспортов всем русским людям, всем нашим соотечественникам. Кстати говоря, у приднестровцев есть эти российские паспорта, и значительная часть продолжает жить у себя на родине», – заявил в эфире телеканала «Первый» Шаргунов.

По его мнению, Кремль должен официально признать ДНР и ЛНР независимыми республиками, и поддержать жителей Донбасса выдачей паспортов РФ.

«Хватит издеваться над людьми. Должен прийти порядок, должно прийти государство, должна возникнуть какая-то нормальная мирная жизнь. Нужно отогнать, по крайней мере, тех, кто осаждает, от границ этих республик. Это моя принципиальная позиция», – сказал депутат.

Напомним, ранее украинский общественный деятель, юрист и правозащитница Татьяна Монтян раскритиковала подход органов власти РФ к выдаче паспортов русским гражданам Украины. Она предложила России взять пример с Венгрии, где обратившихся за документами не «гоняют как собак» и не усложняют процедуру в отличие от ФМС.

Часто с проблемой получения гражданства РФ сталкиваются жители Донбасса, участвовавшие в противостоянии с украинскими карателями. Органы власти РФ не раз принимали решения о депортации ополченцев на Украину, что вызывало скандалы и массовую критику со стороны общественников и российских политиков, отстаивавших право жителей Донбасса на жизнь в России.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 15.10.18

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