Прямой эфир ВГТРК: ФМС России «гоняет как собак» русских с Украины

Русские граждане Украины, решившие переехать в Россию, вынуждены с большими сложностями добиваться получения российского гражданства из-за бюрократических преград, создаваемых органами власти РФ.

Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявила украинский общественный деятель, юрист и правозащитница Татьяна Монтян.

По ее мнению, российскому руководству следовало бы изменить подход, сделав гражданство РФ более доступным для русских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Монтян напомнила о скандале на Украине, вызванном скрытой выдачей венгерских паспортов. По ее словам, этот процесс продолжается на протяжении 10 лет, «в консульстве, с шампанским и поздравлениями, и просьбой не говорить об этом украинским властям».

«России в этом плане надо брать пример с маленькой, совсем не богатой, Венгрии. Сравните, как венгры раздают своим паспорта, и как пинками гоняют русских с Украины в ваших ФМС. Так что вам должно быть стыдно из-за того, что так трудно этническим русским с Украины получить гражданство России. Гоняют как собак», – заявила Монтян.

Как уже сообщал «Новый День», со сложной процедурой получения гражданства часто сталкиваются жители Донбасса, участвовавшие в противостоянии с украинскими карателями. Вместо того, чтобы упростить этот процесс и выдать ополченцам российские паспорта, органы власти РФ не раз принимали решения об их депортации на Украину.

С таким же отношением властей в Крыму столкнулся чемпион мира по каратэ Петр Гилев, организовавший в Угледаре референдум о признании независимости Донбасса. После этого он был арестован и обвинен в сепаратизме и шпионаже в пользу армии Новороссии, но его удалось обменять на украинских военных. Гилев приехал в Ялту, где возникла угроза его выдворения на Украину.

Между тем, проблемы с получением российских паспортов возникают не только у жителей Донбасса и Украины, но и у крымчан. По закону все кто жил в Крыму на постоянной основе на момент 18 марта 2014 года автоматически признаются гражданами России. По информации «ПолитНавигатора», крымские юристы не раз возмущались различными повторными проверками, инициированными ФМС, которые, по их мнению, просто затягивают процедуру выдачи паспорта гражданину, создавая ненужную бюрократическую возню.

Москва, Дмитрий Нестеренко

Москва. Другие новости 25.09.18

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