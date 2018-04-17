Партнёры навек: Москва готова отдать СБУ девять донецких ополченцев

Российские суды одобрили выдворение на Украину девяти ополченцев Донбасса, воевавших против киевского режима. Об этом сообщил писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

«Как там поживает донбасский ополченец Николай Трегуб, которого хотят выдать на Украину? Пресса с соцсетями погудели и перестали. Вы думаете: всё благополучно? А он сидит. Ждёт выдворения. Или суда, который пересмотрит его дело. Сколько ему ещё сидеть – неизвестно. Сегодня мы с ним встретились», – пишет Шаргунов на своей странице в Фейсбуке.

«Я приехал в деревню Костылёво Егорьевского района Московской области в Центр временного содержания иностранных граждан. Это тюряга, увитая колючкой. С товарищами привезли курево, колбасу, чай. Мне дали свиданку. Конвойные ввели двоих. За стеклом парни, которые томятся здесь четвёртый месяц. Тот самый Трегуб. И ещё один ополченец. Сергей Коржов (позывной «Корж»). Он имел разрешение на временное пребывание в России. А вот его пребывание в заточении месяцами полностью незаконно. Но о Коржове нигде не пишут, не говорят! Его тоже приговорили к выдворению. А ещё здесь же сидит ополченец Александр Полятыкин. А ещё... Всего их здесь 9 человек», – описал ситуацию депутат.

Ранее Московский областной суд принял решение о выдворении Николая Трегуба. В 2014 году он участвовал в боях за Славянск и за донецкий аэропорт. Получив ранение и контузию, переехал в Россию, где обратился за статусом беженца. Но попытки ополченца узаконить свое нахождение на территории России провалились. Брат-близнец Николая Трегуба – Андрей, после госпереворота на Украине был арестован и отправлен в колонию строгого режима на девять лет за «участие в незаконных вооруженных объединениях». По сообщениям в прессе, Андрей Трегуб не принимал участия в боях, но после пыток, которые сделали его инвалидом, вынужден был оговорить себя.

После громких публикаций в патриотических СМИ о грозящей Николаю Трегубу опасности процесс депортации был приостановлен, а сам Николай снова переведен в Центр временного содержания иностранных граждан.

«Николай давно числится в базе «Миротворца», вернуться на Украину для него означает конец всего. Пытки, длительный тюремный срок или даже смерть», – уверен Шаргунов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат пообещал помочь ополченцам и добиться отмены решений о выдворении их на Украину. По его мнению, ополченцы должны иметь юридическую защиту от депортации в «Незалежную».

«Они поверили в Россию и сражались за «русский мир». А теперь томятся в России за колючкой, потому что нет у них российских паспортов. И каждый день ждут выдачи, которая, по предписаниям, осуществляется «официальным украинским властям» (год назад везли на выдачу ополченца Александра Слепцова из подразделения Мозгового и удалось спасти, снять с поезда «Москва-Киев-Львов» уже у погранцов в Белгороде)», – вспоминает депутат.

В многочисленных комментариях к посту пользователи соцсети гневно раскритиковали решения судей о выдворении ополченцев, усмотрев в этом вредительство и предательство.

«Это вредители внутри России, таким образом подыгрывающие кровавому режиму алкаша Порошенко. Этого нельзя допустить, иначе люди потеряют веру в справедливость и в Россию. Президент заявляет, что надо содействовать жителям Донбасса, а эти сволочи творят беспредел…», – заявила одна из пользовательниц.

«Надо принять закон, чтобы не смели ополченцев и противников киевской власти выдавать на Украину. И принять немедленно!», – призывает другой комментатор.

Еще одна пользовательница написала: «Мир сошёл с ума. Евгений Мефёдов томится в застенках Одесского СИЗО, только за то, что выжил в трагедии 2 мая и за то, что гражданин РФ. Сколько можно уже терпеть?? Уже смешно слышать: «Русский русского НЕ БРОСАЕТ !!!»

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 17.04.18

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