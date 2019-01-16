Больше не нужна: власти РФ отдали львовскую антифашистку на съедение СБУ

Бежавшая от львовских националистов в Москву украинская журналистка Елена Бойко, известная своими неоднозначными заявлениями и действиями, изгнана обратно в «Незалежную».

Основанием для выдворения послужило ноябрьское решение московского суда. Бойко вменили нарушение правил пребывания в России.

Ометим, что до того как журналистка «нарушила правила», её активно использовали официальные идеологи, приглашая на различные телевизионные шоу. Однако Бойко, по-видимому, говорила не то и не так, как требовалось по сценарию, и даже устраивала стычки с оппонентами.

В результате женщине даже не позволили вернуться хотя бы на территорию народных республик Донбасса, а «в соответствии с законом», прямиком направили в лапы официально признанных «украинских партнёров», в лице СБУ и порошенковской прокуратуры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об опасной ситуации, в которую сегодня угодила Елена Бойко, сообщил российский журналист главред PolitRussia Руслан Осташко на своей странице в Facebook.

По его словам, на вокзале в Белгороде судебные приставы пересадили антифашистку на автомобиль и вместо линии разграничения с неподконтрольной Украине ЛДНР, доставили её на пункт пропуска «Нехотеевка» на границе с Харьковской областью.

Женщина, понимая, что её неминуемо схватит СБУ, находится сейчас на нейтральной полосе, одна, без адвоката, и без права вернуться в РФ.

«Елена сидит на нейтральной зоне. В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ. Сейчас у неё открыт только один путь – в Украину, в Харьков», – написал Руслан Осташко, добавив, что готов дать её координаты всем заинтересованным в её судьбе.

«Елену выдворили незаконно по постановлениям не вступившим в законную силу. Смотрите внимательно документ. Там черным по белому написано, что это постановление может быть обжаловано в течение 10 дней», – уточнил Осташко.

«Возможно, Бойко нарушила какой-то пункт миграционного законодательства, но передать ее бандеровцам – это значит обречь на смерть...», – заявил депутат Госдумы Сергей Марков.

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