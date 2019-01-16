Выдворенная властями РФ львовская антифашистка схвачена и будет передана СБУ

Преследуемая режимом Порошенко львовская журналистка и антифашистка Елена Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили власти РФ, уже задержана в Харьковской области. За ней выехали сотрудники львовского управления СБУ.

«Она сейчас в «Гоптовке». Ее задержали, поскольку она находится в розыске. Она будет находиться в специальном помещении для нелегалов, пока за ней не приедут сотрудники УСБУ во Львовской области и не отвезут ее во Львов, где суд будет избирать ей меру пресечения», – сообщает со ссылкой на украинских пограничников агентство Интерфакс-Украина.

Напомним, основанием для выдворения Бойко послужило ноябрьское решение московского суда, которое в декабре было дважды подтверждено. Бойко вменили нарушение правил пребывания в России.

Как сообщал «Новый День», об опасной ситуации, в которую сегодня угодила Елена Бойко, сообщил российский журналист главред PolitRussia Руслан Осташко на своей странице в Facebook.

По его словам, на вокзале в Белгороде судебные приставы пересадили антифашистку на автомобиль и вместо линии разграничения с неподконтрольной Украине ЛДНР, доставили её на пункт пропуска «Нехотеевка» на границе с Харьковской областью.

Женщина, понимая, что её неминуемо схватит СБУ, не покидала нейтральную полосу и даже попыталась написать заявление с просьбой о политическом убежище, но тщетно: российские пограничники не пропустили её и выгнали обратно в нейтральную зону.

Позже к ней подошли украинские силовики и насильно затащили на украинскую территорию.

«Елену выдворили незаконно по постановлениям не вступившим в законную силу. Смотрите внимательно документ. Там черным по белому написано, что это постановление может быть обжаловано в течение 10 дней», – писал Осташко.

«Возможно, Бойко нарушила какой-то пункт миграционного законодательства, но передать ее бандеровцам – это значит обречь на смерть...», – заявил депутат Госдумы Сергей Марков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.01.19

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