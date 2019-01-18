На Украине суд бросил за решетку выдворенную из РФ оппозиционную журналистку

Суд во Львове постановил арестовать на два месяца выдворенную ранее из России украинскую журналистку и антифашистку Елену Вищур (Бойко), сообщает управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области. В сообщении спецслужба называет оппозиционную активистку, которая безуспешно пыталась получить политическое убежище в РФ, «антиукраинской пропагандисткой».

Напомним, журналистка, участница различных политических ток-шоу на российском телевидении, была выслана из России по решению московского суда. Ей вменили нарушение правил пребывания в России.

16 января Бойко задержали в пункте пропуска в Харьковской области. Суд Харькова арестовал ее, после чего журналистку этапировали в львовское СИЗО. Ранее в отношении преследуемой киевским режимом активистки было возбуждено уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Бойко грозит до пяти лет тюрьмы.

Львов, служба информации РИА «Новый День»

Львов. Другие новости 17.01.19

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