«Взяли и вышвырнули»: Жириновский раскритиковал депортацию из России украинской журналистки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на действия российских властей в ситуации с украинской журналисткой Еленой Бойко. Во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы политик заявил, что это не увязывается с общей позицией по защите русских на Украине.

«Журналистку Елену Бойко взяли и вышвырнули – депортировали… Значит, русских там убивают, пытают, сажают в тюрьмы. Приезжают они в Россию – их отсюда депортируют обратно на Украину. И она в тюрьме, ей грозит 15 лет», – заявил Жириновский.

Он также отметил, что если Бойко агент Служба безопасности Украины (СБУ), то об этом власти должны были сообщить. «Если она агент СБУ, так нам и скажите! Что под видом журналистов и патриотов границу России пересекают люди, которые являются прямыми агентами СБУ. Перед ними ставится задача организации идеологических диверсий, терактов. Поэтому мы должны их выявлять и отправлять обратно. Но ведь мы этого ничего не знаем. Просто депортируем», – констатировал лидер ЛДПР, сообщив при этом, что «недавно еще одну женщину депортировали – она с западной Украины сбежала, а в тюрьме повесилась».

Как сообщал «Новый День», преследуемая режимом Порошенко львовская журналистка и антифашистка Елена Вищур (Бойко), которая пыталась украться в России, 16 января была выдворена из РФ, после чего задержана в Харьковской области.

Основанием для выдворения Бойко послужило ноябрьское решение московского суда, которое в декабре было дважды подтверждено. Бойко вменили нарушение правил пребывания в России.

Суд во Львове постановил арестовать Бойко на два месяца. СБУ называет оппозиционную активистку, которая безуспешно пыталась получить политическое убежище в РФ, «антиукраинской пропагандисткой». Ранее в отношении журналистки было возбуждено уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Бойко грозит до пяти лет тюрьмы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.01.19

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