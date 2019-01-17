СБУ быстро слепила обвинения львовской антифашистке, преданной Россией

В Службе безопасности Украины объяснили причину задержания выдворенной накануне из России украинской журналистки и антифашистки Елены Вищур (Бойко), бежавшей от львовских националистов в Москву. В украинской спецслужбе журналистку обвиняют в призывах к изменению границ и государственного устройства Украины и называют ее антиукраинской агитаторшей. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

В СБУ заявили, что с 2014 года женщина «распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины», а с августа 2015 года, когда выехала в Донбасс, а затем в Россию, – агитировала в СМИ «к изменениям украинских границ и государственного устройства Украины».

В декабре прошлого года Бойко объявили в международный розыск. Против преследуемой киевским режимом активистки было возбуждено уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Следствие ведет львовское отделением СБУ. Бойко грозит до пяти лет тюрьмы. Накануне суд Харькова арестовал антифашистку, после чего ее этапировали во Львов.

Как сообщал РИА «Новый День», основанием для выдворения Бойко из России послужило ноябрьское решение московского суда. Журналистку обвинили в нарушении правил пребывания в России. Попытка женщины получить статус политического беженца завершилась тем, что ее выгнали из России. Однако до того, как женщина «нарушила правила», ее активно использовали официальные идеологи, приглашая на различные телевизионные ток-шоу. Бойко, по-видимому, говорила не то, как требовалось по сценарию, и даже устраивала стычки с оппонентами. В итоге журналистке даже не разрешили вернуться хотя бы на территорию народных республик Донбасса, а, ссылаясь «на нормы закона», прямиком направили на Украину – в лапы СБУ и порошенковской прокуратуры.

Ряд российских политиков выразили возмущение решением столичного суда о выдворении Бойко из России. «Возможно, Бойко нарушила какой-то пункт миграционного законодательства, но передать ее бандеровцам – это значит обречь на смерть...», – подчеркнул депутат Госдумы Сергей Марков.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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