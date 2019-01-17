Киев уделывает Москву по всем фронтам. Кремль демонстрирует полное безволие

Драматическое отсутствие со стороны руководства РФ какой-либо адекватной реакции на дерзкое убийство главы ДНР Захарченко и невнятные меры в отношении нагло распоясавшегося режима Петра Порошенко свидетельствуют о полной утрате Кремлём политической и дипломатической воли на украинском направлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение в ходе встречи со своими читателями в ДНР высказал российский общественный и политический деятель, писатель-публицист Николай Стариков.

Отметим, что Стариков ни разу не был замечен в каких-либо «пораженческих настроениях» и отнести его к лагерю так называемых «всёпропальщиков» нельзя при всём желании.

«У России мы не наблюдали какой-то чётко выверенной стратегии поведения по ситуации в Донбассе. Есть тактические шаги, но не видно стратегической линии, и это, на самом деле, проблема. Я думаю, что как раз отсутствие стратегической линии на тот момент, когда произошло это злодейское убийство (Захарченко) и привело к тому, что заявления были сделаны, но мы не наблюдали резких шагов в этом отношении», – констатировал писатель, добавив, что не сомневается в прямой причастности Киева, при технической поддержке Вашингтона, к убийству лидера ДНР.

При этом Стариков привёл в пример антироссийскую дипломатическую напористость Великобритании, когда ей понадобилось отвлечь весь мир от скандала с «Брекзитом», ради чего Лондон полностью сфабриковал дело Скрипалей. Напомним, Москва с треском проиграла в этом противостоянии, не предоставив мировому сообществу никаких убедительных контрдоказательств.

«Мы не знаем, что случилось со Скрипалями, но если Захарченко и его охранник были убиты, а также несколько человек получили ранения, то в Лондоне непонятным способом было совершено покушение на двух человек. Здесь Россия точно так же могла бы осуществить определённые действия. Да, следствие идёт, мы можем предполагать, кто заказал это убийство, выгодоприобретатель может быть только один. В такой ситуации могут сказать, что мы действуем, как они. Не нужно этого стесняться, надо быть уверенными в собственной правоте», – призвал Николай Стариков.

Что касается бесконечных дерзких выходок Киева в целом, то, по мнению писателя, Москва проявляет недопустимое политическое безволие.

«Почему Россия не вводит санкции против Украины? Мы ввели какие-то редкие единичные санкции, но это не то. Почему мы вообще всё время действуем в ответ? Это очень странная вторичная позиция. Нельзя заниматься международной политикой, если ты действуешь в ответ. При этом мы подчёркиваем как достоинство, что ввели зеркальные меры. А почему зеркальные? Украина совершает военные преступления, произошел государственный переворот, там убивают людей, которых мы считаем частью своего народа.

Что нам ещё надо, чтобы ввести санкции? Ничего, кроме политического желания, которое правильно называется «политическая воля». Нет её – нет ничего. Пока она не появится, ситуация будет оставаться такой, а мы будем обсуждать и недоумевать», – цитирует негодующего Старикова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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