В Вашингтоне придумали, как устроить Майдан в Донецке

В русском Донбассе необходимо создать абсолютно невыносимые условия проживания, чтобы спровоцировать революционную ситуацию и оторвать народные республики от России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о рецептах реинтеграции Донбасса, которые Госдеп навязывает руководству киевского режима, проговорился экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины генерал Игорь Романенко.

«Американцы предлагают Украине жёстко перекрыть «границу», никого и ничего не пускать, даже ресурсы – электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет и таким образом можно сдвинуть этот процесс», – выдал отставной военачальник планы Госдепа украинским журналистам.

Романенко добавил, что есть план, как обмануть руководство РФ, сделав вид, будто Украина согласна «обменять Крым на Донбасс». Такие предложения, по его словам, постоянно поступают из Кремля в Киев.

Как сообщал «Новый День», ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что России не избежать войны с Украиной за Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.18

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