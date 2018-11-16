Евросоюз разместил издевательское объявление по обмену военнопленными в Донбассе

Европейский союз призвал Украину и Россию окончательно договориться об обмене пленными до конца 2018 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующее заявление размещено в Twitter-аккаунте ОБСЕ.

При этом, заявление сформулированно таким образом, что единственной стороной, которая затягивает процедуру обмена, является Россия, в то время как Украина настроена якобы позитивно.

Кроме того, своим заявлением в ЕС дают понять, что стороной конфликта в Донбассе является именно Россия, и нет даже намёка на гражданский характер войны в Донбассе.

«ЕС призывает Россию и Украину договориться об обмене военнопленными до конца 2018 года. Мы приветствуем решительную поддержку этого направления, выраженную канцлером Германии Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном и украинским президентом Петром Порошенко», – сообщается в твите организации.

Напомним, руководители донецких республик не раз обращали внимание на недобросовестный подход украинской стороны, которая постоянно нарушает достигнутые договорённости по обмену. В частности, к обмену на пленных украинских военных и карателей Киев со своей стороны неоднократно предлагал обычных граждан, задержанных сотрудниками СБУ на подконтрольных территориях Донбасса. Нередки случаи, когда в последний момент Киев отказывается отдавать пленных, внесённых в согласованные списки.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.11.18

Суд потребовал от крымских властей убрать две незаконные свалки в Феодосии. / Кремль обещает принять меры по защите российских судов, заходящих в Крым.. / На оптовой базе Симферополя обнаружили 32 тысячи бутылок суррогатной водки и коньяка. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»