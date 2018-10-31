«Першинги» на Москву полетят из Новороссии – финал украинской политики Кремля

Политика Кремля в отношении Украины с неизбежностью подорвет стратегические позиции России во всех сферах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал российский писатель и публицист Александр Проханов в авторской колонке для «RT».

Проханов считает, что российский народ намеренно вводят в заблуждение, прогнозируя крах режима Петра Порошенко, в чем не последнюю роль якобы должны сыграть сами украинцы, разгневанные обнищанием и ухудшившимися социальными условиями после госпереворота.

«Телевизионные аналитики и официальные политологи уверяют нас, что нынешний режим на Украине скоро падёт, экономика Украины вот-вот рухнет, и изголодавшийся народ сметёт Порошенко. Нас уверяют, что украинская армия разлагается, её снедают пороки и дезертирство. Нам пророчествуют, что в ближайшее время национальные меньшинства на западе Украины, такие как венгры и поляки, провозгласят независимость, и начнётся распад Украины. Нас убеждают, что случившийся раскол православной церкви, стремление Филарета захватить православные святыни, Почаевскую и Киево-Печерскую лавры, приведут к религиозной войне, которая кончится устранением Филарета и объединением украинских и российских верующих. Нас убеждают, что новая, отринувшая русофобию Украина, прогнавшая из власти фашиствующих бандеровцев, гармонично вернёт в свой состав Донбасс, и Минские соглашения благодаря терпению России, Евросоюза и Америки восторжествуют. И новая, дружественная нам Украина обретёт свою исконную целостность.

Эти увещевания являются либо прекраснодушием, либо злокозненной ложью. Все будет иначе. Украина вступит в НАТО, ибо такое решение принято Западом, и от этого решения Запад не отступит. Режим не падет, он будет менять президентов, тасовать министров, но судьба украинского режима решается не на Крещатике и Майдане, а на Капитолийском холме. Экономика Украины, истощенная до предела, неспособная к развитию, тем не менее уцелеет благодаря бесконечным вливаниям. От этих вливаний Запад, затаскивающий Украину в НАТО, никогда не откажется», – утверждает Проханов.

Проханов считает несостоятельными прогнозы и о развале украинской армии, с последующим окончанием карательной операции против жителей ДНР и ЛНР. По его мнению, если Донбасс будет вынужден вернуться в состав Украины, Киев устроит массовые репрессии, после чего в Россию хлынут беженцы из региона. И тогда по предположению публициста, очень скоро американские ракеты появятся на исторической территории бывшей Новороссии, в частности – в Донбассе.

«Донбасс войдет в Украину как приграничный форпост, где разместятся американские ракеты средней дальности, способные стрелять по Ростову и Крыму. Прекраснодушие и лукавство московских политологов обнаружит себя в полной мере, когда Украина превратится в мощный антирусский плацдарм, с которого НАТО поведет свою экспансию. Это будут не только ракетные установки и военные приграничные контингенты. Это будут мощные радиостанции, вещающие на Россию, прекрасно знающие уязвимые места современного русского сознания. Это будут подрывные центры, которые готовят разведчиков и диверсантов, системы электронной разведки, прослушивающие российское пространство от Калининграда до Петербурга», – считает публицист.

По его мнению, единственным правильным шагом Кремля в случае с Донбассом стало бы признание его российским регионом, если такое желание изъявляют его жители.

«Сегодняшний Донбасс, который стреножен, огненный взлет которого остановлен, где погашена светоносная философия Новороссии, Донбасс является буферной зоной между Россией и будущей натовской Украиной. Пусть Минские соглашения будут спущены в исторический архив, где займут свое почетное место рядом с Мюнхенским соглашением. А два маленьких свободолюбивых государства – ДНР и ЛНР – будут признаны Россией с последующим вхождением в состав России», – пишет публицист.

Проханов убежден, что не стоит также рассчитывать на победу сторонников канонической церкви на Украине. Писатель предполагает, что при поддержке режима Порошенко раскольники получат в свое распоряжение боевиков, которые без всякого сопротивления захватят главные православные святыни.

«Церковный раскол на Украине не приведет к религиозной войне. Прихожане Киево-Печерской и Почаевской лавры, эти кроткие женщины и растерянные деморализованные мужчины, без боя отдадут святыни Филарету и будут крестить лбы, слушая проповеди священников-русофобов, благословляющих войну Украины с Россией», – прогнозирует Проханов.

Писатель уверен, что Кремлю следует отказаться от позиции невмешательства и покончить с церковными раскольниками, представляющими серьезную угрозу для государства.

«Россия должна вмешаться в церковную распрю. Не рыдать по поводу противоправных действий Филарета, не винить его в отступлении от догматических норм. Россия, создававшая свою державу из множества народов, культур и вероисповеданий, обладает громадным опытом державных технологий и в этой церковной распре должна их использовать, как использовала эти технологии во время южноосетинского и абхазского конфликтов, спасая народы этих республик от Грузии», – считает Проханов.

Он также призвал покончить с кредитованием украинского режима, прекратить поставки танковых двигателей, прекратить называть Порошенко «партнером» и не допускать к участию в российских телевизионных ток-шоу идеологов украинского нацизма.

«Надо немедленно отказаться от кредитования российскими банками украинской экономики, ибо мы кредитуем будущего смертельного врага. Сиюминутная прибыль российских банкиров будет в конце концов оплачена русской кровью. Необходимо прекратить поставки на Украину российских танковых двигателей, поскольку может настать момент, когда украинские танки с этими ревущими двигателями двинутся на Россию. Надо прекратить называть Порошенко партнёром, а украинских политиков – «нашими украинскими коллегами». Надо изгнать с телевидения, из бесконечных политических ток-шоу щирых киевских политологов, которые с российского экрана поносят Россию, в центре Москвы проповедуют бандеровскую идеологию».

«Мы должны готовиться к схватке – той, которая назревает по всему периметру российских границ. Схватка с ненавидящим нас натовским украинским государством будет одной из самых жестоких. Довольно себя обманывать», – заключил Проханов.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 31.10.18

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