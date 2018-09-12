России не избежать войны с Украиной за Донбасс

Донбасс ждет новое и уже полномасштабное военное столкновение с Украиной. Об этом заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший министр уверен, что к нападению на Донбасс в Киеве готовятся уже давно, и украинская армия вполне боеспособна для выполнения задачи наступления по всему фронту.

«В 2014 году украинская армия уже была разбита. Повторно она понесла серьезное поражение под Дебальцево зимой 2015 года. Тем не менее, ей дали не только возродиться, но и фактически стать действительно грозной боевой силой, которая насчитывает в строю от 80 до 100 тысяч солдат в районе Донбасса. И 200-300 тысяч резервистов», – рассказал Стрелков на брифинге.

По его словам, военная группировка Донбасса серьезно уступает армии Украины, и единственным сдерживающим фактором являются ВС России. Но, как утверждает Стрелков, лишь временным: «Как только в Киеве или Вашингтоне, с которым Киев естественно будет согласовывать все свои действия, решат можно или нужно наступать, наступление начнется», – заверил бывший министр.

Ранее в оперативном командовании ДНР, ссылаясь на свои источники, заявили о том, что украинские силовики планируют начать наступление 14 сентября. Стрелков рассказал, что сам связывает эту дату с планами по участию российских военных в операции в сирийском Идлибе. Если бы Украина напала в это время на Донбасс, то России пришлось бы воевать на два фронта.

«Американцы совершенно ничем не рискуют, ни русской, ни украинской крови им не жалко от слова совсем. И даже в случае локального поражения, линия фронта только удлинится. Ресурсы, которая Россия вынуждена направлять на помощь Донбассу, возрастут. Что в ситуации экономической блокады и санкций ляжет еще одним дополнительным грузом на российский бюджет. Противник ведет фактически беспроигрышную кампанию и тянет время вполне сознательно. А война все равно будет», – резюмировал Стрелков.

По его мнению, одним из наиболее вероятных моментов нападения Украины на Донбасс может стать период, когда в России произойдут внутренние политические и социальные кризисы.

Стоит отметить, что днем ранее Стрелков в интервью интернет-телеканалу «РОЙ-ТВ» рассказал о нежелании ополченцев-резервистов Донбасса «воевать за Дениса Пушилина» – назначенного парламентом республики нового временно исполняющего обязанности главы ДНР. По его словам, местные жители недовольны тем, что им навязывают Минские соглашения, которые ведут к безальтернативному «воссоединению с Украиной». Разочарованные позицией власти, как утверждает Стрелков, многие ополченцы предпочтут переехать в Россию, которой самой придется воевать за регион.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 12.09.18

Киевский суд арестовал акции российских банков по иску Коломойского. / Стрелков: Пушилин не лидер Донбасса, а марионетка московских кураторов. / Власти Крыма обманули Феодосию: «цементный король» не покинул город и не отказался от планов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»