В Киеве поправили Лаврова: Если Порошенко останется у власти, Москва признает ЛДНР

Победа Порошенко на выборах президента Украины в марте 2019 года будет означать одно: они сфальсифицированы. В этом случае, Кремлю не останется ничего другого, как не признать их результаты, а вместе с этим – пересмотреть весь формат межгосударственных отношений, в том числе, и в рамках минского формата.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт, ссылаясь на данные своего института, убеждён, что у Порошенко нет шансов выиграть президентскую гонку.

«Если победит в итоге, то, скорее всего, Москва не признает результаты выборов, и мы войдем в совершенно новое качество отношений. Которое, не исключено, будет развиваться по такой линии утверждения самостоятельности этих непризнанных республик. Возможно даже признание их отдельности от Украины», – цитирует Погребинского «ПолитНавигатор».

Напомним, вчера Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может признать ЛНР и ДНР, так как в этом случае на Украине больше некому будет воевать с нацистским режимом Порошенко. А сама Россия воевать с ним не собирается.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что России не избежать войны с Украиной за Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.12.18

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