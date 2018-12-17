Лавров заявил, что воевать с украинским нацизмом будут республики Донбасса, а не Россия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может признать ЛНР и ДНР, так как в этом случае на Украине больше некому будет воевать с нацистским режимом Порошенко. А сама Россия воевать с ним не собирается.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом министр заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?», – объяснил Лавров нежелание признавать республики.

«Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе», – отрезал министр.

Кроме того, Лавров добавил, что украинская проблема «гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ЛНР и ДНР» и пообещал, что Россия не станет вести войну с Украиной, а будет и дальше вести переговоры в Минске.

«Я считаю, что минские договоренности альтернативы не имеют. Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю», – сказал он.

«Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с РФ...

Мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство – это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения», – резюмировал Лавров, вернувшись к своей обычной риторике.

Как сообщал «Новый День», экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил в сентябре, что России не избежать войны с Украиной за Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

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