Лавров снова требовал от Европы прекратить визовое издевательство над крымчанами

Глава МИД РФ Сергей Лавров затронул по случаю тему «визовой дискриминации» жителей Крыма и Севастополя, заявив о недопустимости подобной политики Евросоюза.

Лавров попенял на пренебрежение к крымчанам еврокомиссару по вопросам миграции, внутренним делам и гражданству Димитрису Аврамопулосу в рамках 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.

Вместе с тем, наряду с крымчанами, глава российской дипломатии не забыл и о сирийских беженцах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Министр привлек внимание собеседника к недопустимости продолжения Евросоюзом «визовой дискриминации» жителей Крыма и Севастополя, а также к важности создания условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Россия не может признать ЛНР и ДНР, так как в этом случае на Украине больше некому будет воевать с нацистским режимом Порошенко. А сама Россия воевать с ним не собирается.

«Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?», – объяснил Лавров нежелание признавать республики.

«Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе», – отрезал министр.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.03.19

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