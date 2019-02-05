Медведчук не испугался уголовного дела и выдвинул встречные претензии киевскому режиму

Лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» и глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал обвинения в госизмене и сепаратизме, выдвинутые против него со стороны генпрокуратуры Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о ничтожности прокурорских обвинений он заявил в эфире украинского телеканала NewsOne.

Напомним, генпрокуратура возбудила уголовное дело против Медведчука за его предложение придать автономный статус Донбассу в составе Украины.

«То что я сказал, я могу повторить. Для того, чтобы мир был на Донбассе и прекратились боевые действия, необходимо предложить решения, которые заложены в основу Минских соглашений и которые необходимо реализовать киевской власти, которая упорно, настойчиво и последовательно не делает этого. Я неоднократно заявлял, что для того чтобы решить эту проблему, нам необходимо реализовать в первую очередь тот комплекс мер, который может изменить ситуацию. Среди этих мер было предложение создать Автономный регион Донбасс», – заявил Медведчук и напомнил, что Киев обязан предпринимать политические шаги в соответствии с подписанными Украиной договорённостями, подчеркнув, что как раз он и его политическая сила действуют согласно конституции.

«На съезде мною была изложена идея, которую мы апробировали в переговорах – тем, кто находится на неподконтрольных территориях предложить статус автономии. То есть создать Автономный регион Донбасс в составе Украины в соответствии с Конституцией, с теми изменениями в Конституцию, которые предложены в минских соглашениях и которые мы разработали», – парировал политик.

По его словам, никаких признаков уголовного преступления в его предложениях нет и, мало того, они полностью согласуются с подписанными Украиной Минскими соглашениями.

Как сообщал «Новый День», ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил о необходимости создания в республиках временной администрации во главе с верховным представителем ООН, которая возьмет на себя функции официальной стороны на переговорах в Минске. Такой механизм, уверен американский дипломат, снимет последние препятствия для возвращения территории республик в состав Украины.

Между тем, подавляющее большинство жителей донецких республик не желают возвращения в состав Украины ни в каком статусе.

Патриоты Донбасса, не допущенные к власти новым главой ДНР Пушилиным, заявляют, что после гибели главы ДНР Александра Захарченко единственный способ сохранить русский Донбасс – это принять его в состав Российской Федерации.

Напомним, «российский союзник» Медведчук хочет вернуть в лоно Украины не только Донбасс. Ранее он заявил, что Крым, по его мнению, является украинской территорией «де-юре».

При этом, кум Путина выразил сожаление по поводу фактической принадлежности полуострова Российской Федерации.

«Я могу сказать, что Крым, согласно действующему законодательству и Конституции, – это Украина. Де-юре – это Украина, а де-факто – это, к сожалению, Россия. Хотим мы с этим считаться или нет, но по факту это обстоит именно так».

Кроме прочего, «поборник компромисса с Россией» выразил уверенность, что «нормализация отношений и возобновление конструктивного диалога с Москвой» позволит не только решить тяжёлые политические и экономические проблемы «Незалежной», но и в перспективе – даже «вернуть территории», то есть, «прийти к тому, чтобы всё устраивало в том числе и Украину».



Симферополь, Валентин Карамазов

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