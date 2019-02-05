российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 февраля 2019, 23:21 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко, Анонсы

Медведчук не испугался уголовного дела и выдвинул встречные претензии киевскому режиму

Лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» и глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал обвинения в госизмене и сепаратизме, выдвинутые против него со стороны генпрокуратуры Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о ничтожности прокурорских обвинений он заявил в эфире украинского телеканала NewsOne.

Напомним, генпрокуратура возбудила уголовное дело против Медведчука за его предложение придать автономный статус Донбассу в составе Украины.

«То что я сказал, я могу повторить. Для того, чтобы мир был на Донбассе и прекратились боевые действия, необходимо предложить решения, которые заложены в основу Минских соглашений и которые необходимо реализовать киевской власти, которая упорно, настойчиво и последовательно не делает этого. Я неоднократно заявлял, что для того чтобы решить эту проблему, нам необходимо реализовать в первую очередь тот комплекс мер, который может изменить ситуацию. Среди этих мер было предложение создать Автономный регион Донбасс», – заявил Медведчук и напомнил, что Киев обязан предпринимать политические шаги в соответствии с подписанными Украиной договорённостями, подчеркнув, что как раз он и его политическая сила действуют согласно конституции.

«На съезде мною была изложена идея, которую мы апробировали в переговорах – тем, кто находится на неподконтрольных территориях предложить статус автономии. То есть создать Автономный регион Донбасс в составе Украины в соответствии с Конституцией, с теми изменениями в Конституцию, которые предложены в минских соглашениях и которые мы разработали», – парировал политик.

По его словам, никаких признаков уголовного преступления в его предложениях нет и, мало того, они полностью согласуются с подписанными Украиной Минскими соглашениями.

Как сообщал «Новый День», ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил о необходимости создания в республиках временной администрации во главе с верховным представителем ООН, которая возьмет на себя функции официальной стороны на переговорах в Минске. Такой механизм, уверен американский дипломат, снимет последние препятствия для возвращения территории республик в состав Украины.

Между тем, подавляющее большинство жителей донецких республик не желают возвращения в состав Украины ни в каком статусе.

Патриоты Донбасса, не допущенные к власти новым главой ДНР Пушилиным, заявляют, что после гибели главы ДНР Александра Захарченко единственный способ сохранить русский Донбасс – это принять его в состав Российской Федерации.

Напомним, «российский союзник» Медведчук хочет вернуть в лоно Украины не только Донбасс. Ранее он заявил, что Крым, по его мнению, является украинской территорией «де-юре».

При этом, кум Путина выразил сожаление по поводу фактической принадлежности полуострова Российской Федерации.

«Я могу сказать, что Крым, согласно действующему законодательству и Конституции, – это Украина. Де-юре – это Украина, а де-факто – это, к сожалению, Россия. Хотим мы с этим считаться или нет, но по факту это обстоит именно так».

Кроме прочего, «поборник компромисса с Россией» выразил уверенность, что «нормализация отношений и возобновление конструктивного диалога с Москвой» позволит не только решить тяжёлые политические и экономические проблемы «Незалежной», но и в перспективе – даже «вернуть территории», то есть, «прийти к тому, чтобы всё устраивало в том числе и Украину».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.02.19

В Госдуме потребовали привлечь Apple за украинизацию Крыма. / Украинский кум Путина попал под статью о госизмене. / В Крым возвращается непогода – с мокрым снегом и пронизывающим ветром. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Украинский кум Путина попал под статью о госизмене

«Нарастает пассивный протест»: народ и власть в ДНР окончательно отделились друг от друга

Гибридное партнёрство: «хитрые планы» Путина и Порошенко полностью совпали в Донбассе

Лавров заявил, что воевать с украинским нацизмом будут республики Донбасса, а не Россия

Только с Россией! Чичерина призвала спасти русский Донбасс от московских политтехнологов

Госдеп настаивает на исключении из минского формата делегации народных республик Донбасса

Украинский кум Путина призвал вежливо уговорить Россию «вернуть территории»

России не избежать войны с Украиной за Донбасс

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,

Новости партнеров