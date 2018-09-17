Украинский кум Путина призвал вежливо уговорить Россию «вернуть территории»

Опытный украинский политик, бизнесмен и член партии «За життя» Виктор Медведчук констатировал во время интервью тележурналистам «Незалежной», что Крым, по его мнению, является украинской территорией «де-юре», но не «де-факто».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», при этом, Медведчук, обвиняемый подавляющим большинством украинского политикума в «пророссийской позиции», выразил сожаление по поводу фактической принадлежности полуострова Россиийской Федерации.

«Я могу сказать, что Крым, согласно действующему законодательству и Конституции, – это Украина. Де-юре – это Украина, а де-факто – это, к сожалению, Россия. Хотим мы с этим считаться или нет, но по факту это обстоит именно так», – цитирует Медведчука украинский телеканал «112.ua».

Кроме прочего, политик выразил уверенность, что нормализация отношений и возобновление конструктивного диалога с Россией позволит не только решить тяжёлые политические и экономические проблемы «Незалежной», но и в перспективе – даже «вернуть территории», то есть, «прийти к тому, чтобы всё устраивало в том числе и Украину».

«Да, у нас есть за что и какие претензии высказывать РФ. Но при этом мы должны понимать, что если мы исходим из того, что от России зависит многое, то мы должны идти по пути того, чтобы это «многое» реализовать в интересах Украины. Это «многое» и в экономике, и в социальной сфере, и в политической сфере, когда речь идет о Донбассе и возврате людей и территорий. Если мы будем говорить с позиции обиды, позиции мести и противостояния, то мы не продвинемся ни в чем: ни в вопросах Донбасса, ни в вопросах экономического развития, ни в вопросах защиты наших граждан, которые, к сожалению, по вине сегодняшней власти, вынуждены искать работу в РФ. Необходимо путем переговоров и договоренностей прийти к тому, чтобы все устраивало в том числе и Украину», – резюмировал Медведчук.

Напомним, по сообщениям СМИ, 18 августа 2017 года во время посещения Крыма Президент России Владимир Путин провел закрытую встречу со своим кумом и в то время – лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком.

Как сообщал «Новый День», в январе текущего года арбитражный суд постановил освободить от коммерческой застройки территорию детского санатория имени Боброва в Алупке. В 2013 году СМИ Украины связывали с Медведчуком огороженный забором отчуждённый участок земли на территории детской здравницы, где лечат детей, больных костным туберкулёзом.

В марте 2018 года на Украине против Медведчука выдвигали обвинения в «террористической связи» с осуждёнными Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном.

Симферополь, Валентин Карамазов

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