Кума президента Путина лишили земли на Южном берегу Крыма

Территория детского санатория имени Боброва в Алупке должна быть освобождена от коммерческой застройки. Такое решение принял Арбитражный суд Центрального округа. Это была последняя инстанция, вердикт обжалованию не подлежит.

Как уже сообщал «Новый День», В 2009 году горсовет Алупки отобрал у здравницы со 110-летней историей половину земли, из 11 гектаров территории осталось менее пяти га, остальное раздали в аренду «правильным» людям. Потом с этими решениями разбирались суды, причем Андрей Харитонов, который в то время был мэром Алупки, даже получил за земельные махинации тюремный срок.

Другой громкий скандал, связанный со старейшей здравницей, где лечат детей, больных костным туберкулезом, разгорелся в 2013 году, когда 0,7 га территории, ранее принадлежавшей санаторию, оказались окружены забором трехметровой высоты, отгородившим санаторий от пляжа и лишившим детей вида на море. Забор и территории внутри него связывали с украинским политиком Виктором Медведчуком: арендатором отгороженного участка оказалась фирма «Консул-Украина». Затем правительство Украины распорядилось закрыть санаторий и продать его имущество. Но тут Крым ушел в Россию, и в сентябре 2014 года детскому специализированному санаторию имени Боброва вернули 3 земельных участка. А вот фирма «Консул – Украина» отдавать землю не захотела и оспорила вердикты судов первой и апелляционной инстанций.

Однако последняя инстанция – Арбитражный суд Центрального округа оставил без изменений эти решения: «Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и признал недействительными решения Алупкинского городского совета от 2009-2010 годов, которыми в долгосрочную аренду ООО «Консул-Украина» предоставлен под застройку участок площадью 0,7 га в районе берегоукрепительных сооружений из земель детского санатория, – сообщили в прокуратуре РК. –

Территория детской здравницы должна быть освобождена от коммерческой застройки».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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