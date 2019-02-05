Украинский кум Путина попал под статью о госизмене

Генпрокуратура Украины обвинила в «государственной измене» и «посягательстве на территориальную целостность» страны лидера общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука.

Против политика возбуждено уголовное дело.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.

Поводом для уголовного преследования Медведчука послужил донос народного депутата от фракции «Народный фронт» Андрея Тетерука.

«Глава пророссийской организации «Украинский выбор – право народа» и глава политсовета партии «Официальная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук выступил с громким заявлением на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости формирования так называемого «Автономного региона Донбасс» с созданием собственного парламента и правительства, а также закрепления данного статуса в Конституции Украины. Его план-концепция подразумевает создание в Донбассе автономного региона «Донбасс» в составе Украины. Он считает, что такие договорённости по статусу Донбасса можно реализовать на четырёхсторонних переговорах Киев – Донецк – Луганск – Москва», – описала Сарган суть претензий генпрокуратуры к Медведчуку и добавила, что по украинским законам такие заявления подпадают под уголовное дело.

По её мнению, Медведчук провозгласил «призывы к изменению границ территории Украины» и одновременно оказал «помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины», а также поддержал «агрессивную деятельность и сепаратистские настроения» внутри Украины.

После всех следственных действий политику предъявят уведомление о подозрении в государственном преступлении.

Отметим, что на Украине за Медведчуком закрепился имидж прокремлёвского политика. Против него постоянно требуют возбудить уголовные дела.

Напомним, ранее Виктор Медведчук констатировал во время интервью тележурналистам «Незалежной», что Крым, по его мнению, является украинской территорией «де-юре», но не «де-факто».

При этом, Медведчук, обвиняемый подавляющим большинством украинского политикума в «пророссийской позиции», выразил сожаление по поводу фактической принадлежности полуострова Российской Федерации.

«Я могу сказать, что Крым, согласно действующему законодательству и Конституции, – это Украина. Де-юре – это Украина, а де-факто – это, к сожалению, Россия. Хотим мы с этим считаться или нет, но по факту это обстоит именно так».

Кроме прочего, политик выразил уверенность, что нормализация отношений и возобновление конструктивного диалога с Россией позволит не только решить тяжёлые политические и экономические проблемы «Незалежной», но и в перспективе – даже «вернуть территории», то есть, «прийти к тому, чтобы всё устраивало в том числе и Украину».

Как сообщал «Новый День», в августе 2017 года президент России Владимир Путин провел закрытую встречу с лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком. Встреча состоялась в Крыму. Обсуждались украинская политика, выполнение минских соглашений и вопросы обмена пленными.

Напомним, Виктор Медведчук был народным депутатом Украины второго – четвертого созывов, в 1998 – 2000 годах – вице-спикер Верховной рады Украины, в 2000 – 2001 – первый вице-спикер, в 2002 – 2005 руководил администрацией президента Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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