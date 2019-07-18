Москва будет сотрудничать с любой политической партией Украины, которая выступает за восстановление полноформатных отношений с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин.

Как известно, сегодня такой политической силой на Украине является «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, которая идёт на досрочные выборы в Верховную Раду.

«Мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной», – заявил глава государства на встрече с Медведчуком.

Напомним, Виктор Медведчук в качестве главы своей политической платформы за последние полгода нанёс уже несколько визитов в Москву, где провёл встречи, в том числе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, главой «Газпрома» Алексеем Миллером, российскими чиновниками и депутатами.

На переговорах обсуждались вопросы поставок российского газа на Украину и мирного урегулирования в Донбассе.

Отметим, что основатель партии «Слуга народа» президент Владимир Зеленский, вместе с националистами и другими политическими противниками России на Украине, постоянно критикует активность Медведчука на российском направлении.

Кроме того, украинская генпрокуратура грозится завести на Виктора Медведчука уголовное дело за «предательство национальных интересов» Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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