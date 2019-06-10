Администрация Зеленского потребовала привлечь Медведчука к уголовной ответственности за посещение Санкт-Петербурга

Администрация президента Украины раскритиковала генпрокурора Юрия Луценко за отсутствие реакции на поездку украинских политиков в Россию для переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и посещения экономического форума в северной столице РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Мендель подчеркнула, что Генпрокуратура должна была возбудить уголовное дело сразу по прибытии Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Россию.

«Нас удивляет, что генпрокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессора, встречались там с представителями страны-агрессора, наибольшей государственной компании (Газпром), и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу», – возмутилась Мендель.

Напомним, основатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко и председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук побывали в России 7 июня и провели встречу с Алексеем Миллером. Речь шла о возобновлении Украиной закупок российского газа, который, как минимум, на четверть дешевле реверсного.

Как сообщал «Новый День», после первого визита Медведчука и Бойко в Москву 22 марта на переговоры с Дмитрием Медведевым – в «Незалежной» спохватились, что запрет на прямые полёты не распространяется на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией самолётами, не зарегистрированными в РФ.

По горячим следам Верховная Рада Украины проголосовала за тотальный запрет прямого авиасообщения с Россией.

Сегодня генпрокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на обращение администрации президента Зеленского и предложил внести в Раду закон «о коллаборационизме», чтобы пресечь случаи посещения России украинскими политиками.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.06.19

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