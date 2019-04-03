Украина ответила на визит Бойко в Москву тотальным запретом прямого авиасообщения с Россией

Кабинет министров Украины запретил любые прямые перелёты между Украиной и Россией, в том числе нерегулярные, за исключением рейсов, заказанных миссиями международных организаций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», одобренный кабмином «Незалежной» текст документа предложен министром МВД Арсеном Аваковым.

«Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста», – говорится в документе.

По словам Авакова, решение о запрете принято после визита в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на переговоры по газу с премьером РФ Медведевым и главой «Газпрома» Миллером.

«Господин Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил соответствующее добро ФСБ Российской Федерации на такой прямой перелет», – возмутился Аваков.

Отметим, после визита Бойко и Медведчука в Москву, в «Незалежной» спохватились, что запрет на прямые полёты не распространяется на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией самолётами, не зарегистрированными в РФ.

Напомним, ранее украинская генпрокуратура возбудила дело против Бойко и Медведчука за визит и переговоры с представителями «страны-агрессора».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.04.19

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