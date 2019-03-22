Кандидат в президенты Украины прибыл в Москву к Медведеву

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко, который является главой украинского «Оппозиционного блока».

Вместе с Бойко в Москву прибыл лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», встреча прошла в резиденции премьера в Горках.

С российской стороны также принял участие глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести. Мы могли бы в настоящий момент обсудить целый ряд вопросов, которые являются особенно актуальными, имея в виду текущее состояние дел в сфере экономического взаимодействия. Я имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше», – заявил Медведев.

«Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине не имеем», – добавил он.

Сообщается, что визит в Москву украинских политиков состоялся по их инициативе. Целью визита обозначено проведение переговоров о продлении истекающего договора по транзиту российского газа через Украину и возобновление прямых поставок голубого топлива в «Незалежную».

Эксперты также говорят о предвыборном характере «сенсационного визита» Бойко, который сейчас, по данным социологов, с рейтингом 10,2% держится пока на четвёртом месте.

По словам Бойко, транзит газа крайне важен для Украины, и помимо существенной валютной выручки, обеспечивает рабочими местами около 50 тысяч украинцев.

«И самый главный вопрос – это прямой контракт по газу, по поставкам газа в страну. Потому что сегодня сложилась ситуация ненормальная, когда газ поставляется из Европы без прямого контракта», – подчеркнул политик.

Речь также шла о восстановлении нормального товарообмена между странами и снятии искусственно введённых киевским режимом торговых ограничений.

Ранее, приехавший вместе с Бойко Виктор Медведчук заявил, что заявления президента Порошенко и премьера Гройсмана о том, что Украина добилась полной газовой независимости от России, являются исключительным пиаром.

«Это исключительный пиар. Мы соскочили с российской газовой иглы. С какой? В 2017-м поставили 14 млрд кубов газа, в прошлом, 2018-м, – 10,5 млрд. Через швейцарские, австрийские, немецкие компании», – объяснил Медведчук.

Напомним, недавно глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что российский концерн «Газпром» начал рассылать официальные сообщения приграничным с Украиной странам о прекращении транзита газа через «Незалежную» с 2020 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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