Газпром приступил к уведомлению стран о прекращении транзита газа через Украину

Российский концерн «Газпром» начал рассылать официальные сообщения приграничным с Украиной странам о прекращении транзита газа через «Незалежную» с 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

«Газпром» уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет», – заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

При этом Коболев вновь принялся грозить «Газпрому».

«Чтобы подписание договора стало возможным, у нас довольно простая переговорная позиция: «Или «Газпром» подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, или, извините, но вам придется это компенсировать». Исходя из моего опыта работы с «Газпромом», я уверен, что худшая идея – приходить к ним на переговоры, не имея позиции», – самоуверенно заявил глава «Нафтогаза».

Ранее Коболев уже пугал российскую сторону огромными неустойками в случае непродления транзитного договора.

Напомним, Россия согласна сохранить транзит своего газа через Украину, но только в устраивающих Москву объёмах и цене за перекачку. В ином случае, продление контракта исключается. В данный момент продолжаются консультации «Газпрома» и «Нафтогаза» на эту тему.

Между тем, Украина через главу МИД Павла Климкина спешит запугать Европу и шантажирует Россию ради сохранения выгодного только ей транзитного договора.

Накануне Климкин обвинил Россию в подготовке «газовой войны» в 2020 году – сразу после истечения срока действия транзитного договора через территорию Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.03.19

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