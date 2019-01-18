Нафтогаз – Кремлю: Или транзит, или неустойка в полном объёме

Россия либо сохранит транзит, либо будет каждый год платить ровно те деньги, которые Украина получает за перекачку российского газа по своей территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал сегодня на брифинге председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Глава украинского концерна уверен, что другого выхода у «Газпрома» нет, так как этого требуют некие «все нормы европейского права».

Он добавил, что для начала на трёхсторонней комиссии с Евросоюзом Москву будут жёстко склонять к продолжению транзита, причём, в достаточном объёме для сохранения бюджетной устойчивости Нафтогаза и Украины.

«Кроме того, мы хотим, чтобы контракт, который будет подписан, отвечал всем нормам европейского права. Если эти два условия будут выполнены, мы получим объем и гарантии, что эти объемы будут нам или предоставляться, или Украина будет получать деньги, если российская сторона не будет выполнять свои обязательства», – заявил Коболев.

Вместе с тем, глава Нафтогаза не исключил, что Москва может оказать сопротивление. В этом случае, намекнул Коболев, Украина, которую безоговорочно поддерживает Запад, готова смело ввязаться в новую газовую войну с Россией.

«Мое впечатление – они тянут время до завершения политического процесса (выборы президента и парламента на Украине). Достаточно ли времени даже после парламентских выборов такие соглашения заключить? Если подготовительные процессы будут идти в течение года, я думаю, достаточно.

Есть ли вероятность, что «Газпром» откажется (подписывать новый контракт) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? Да, такое уже было.

Может ли он отключить транзит? Может. Это было дважды сделано. Это были 2006 и 2009 годы. Оба раза в январе, создавая огромное давление как на Европу, так и на Украину», – спокойно прогнозирует уверенный в себе Коболев, имея в виду, что в случае новой газовой войны Украине на пару с возмущённым Западом не составит труда «дожать» Газпром.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.01.19

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