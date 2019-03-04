Нафтогаз спешит отдать транзитную трубу Европе, чтобы спастись от «военной агрессии Москвы»

Газотранспортная система Украины превратится в никому не нужный металлолом после запуска обходных российских трубопроводов в Европу.

В связи с чем, государственная независимость самой «Незалежной» перестанет интересовать Запад, что позволит России, в свою очередь, без помех захватить Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев для украинских СМИ.

«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года. Он теоретически может забрать 30 с чем-то миллиардов кубических метров. Точно так же может 55 забрать с территории Украины «Северный поток». Это приблизительно, если добавить, близко к текущему объему транзита через территорию Украины», – сетует чиновник.

Но потеря транзитных денег, утверждает Коболев, не самое страшное для Украины.

«Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска. А если транзит газа по территории Украины не будет проходить, то вероятность потенциальной военной агрессии кардинально растет. Я не говорю, что это единственное препятствие, которое сдерживает Москву, но стоимость газа, который пересекает нашу границу и идет в сторону Европы, в сумме – $30 млрд. Потеря этого канала – это очень дорого для них. Поэтому я думаю, что это их сдерживает точно», – уверен глава «Нафтогаза».

Поэтому Коболев предлагает срочно привлечь европейцев к совместному владению украинской ГТС. Это, по его мнению, станет сдерживающим фактором против «российской агрессии».

«Поэтому этот аспект безопасности является понятным, но даже он не останавливает европейские страны от того, чтобы инвестировать в этот проект. Поэтому ответ на эти вопросы очень простой – нам нужно привлечь зарубежные компании в управление украинской ГТС и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе, на энергоэффективность, много на что. Сделать классическое партнерство, похожее на то, какое «Газпром» уже сделал с европейцами», – приводит «ПолитНавигатор» слова главы «Нафтогаза».

Напомним, совсем недавно Коболев хвалился тем, что ЕС обязательно принудит «Газпром» сохранить транзит через территорию Украины в полном объёме. В противном случае, российской газовой компании придётся платить неустойку за весь непрокачанный по транзитной трубе газ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.03.19

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