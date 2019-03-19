Киев вновь пугает Европу и шантажирует Москву ради выгодного транзитного контракта по газу

Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в подготовке «газовой войны» сразу после истечения срока действующего транзитного договора через Украину в 2020 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сообщил украинским СМИ.

«Уверен, что Россия попробует организовать новую «газовую войну». Вероятность этого очень велика», – заявил Климкин, утверждая, что в Европе якобы об этом уже осведомлены и просят Киев срочно увеличить запасы в украинских хранилищах.

Глава МИД «Незалежной» уверяет, что в Европе легко допускают «вероятность российских провокаций».

При этом Климкин заявил, что якобы договорился с ЕС совместно потребовать от России заключить транзитный контракт с Украиной «по европейским правилам».

«Это означает, в частности, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы же должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных договорняков», – считает глава украинской дипломатии.

Под «договорняками» Климкин подразумевает официально направленные Россией внятные предложения Киеву по новому транзитному договору на взаимовыгодных коммерческих условиях.

Однако, по словам экспертов, Украина хочет и большого объёма прокачки, и высоких тарифов на неё. Поэтому глава МИД продолжает твердить, что Россия «откровенно намекает на возможность договориться».

«То есть они не исключают возможность соглашения, но только на их условиях», – утверждает Климкин и добавляет, что в противном случае Россия якобы пригрозила «газовой войной».

По мнению наблюдателей, отчаянные и безответственные заявления и действия Киева диктуются безвыходным положением Украины в вопросе сохранения выгодного газового транзита за счёт России.

Недавно руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев признался, что у него нет уверенности в сохранении транзита российского газа через Украину после 2019 года. По его словам, повод для сомнений дает позиция ряда стран, в частности, Германии.

Коболев отметил, что «Нафтогаз» «прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит газа через Украину после 2019 года». «Однако, учитывая действия России, Германии и части украинского политикума, уверенности в сохранении транзита нет», – написал он. В связи с этим, полагает он, «подход к обновлению украинской ГТС должно быть взвешенным и ответственным».

Ранее глава «Нафтогаза» даже предложил срочно отдать часть транзитной трубы Европе, чтобы спастись от «военной агрессии Москвы».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.03.19

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